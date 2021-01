Voci dal Forum: Cambio modulo



Cronaca28 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - Dario

Sarà Atalanta - Napoli la semifinale, con l'andata al Maradona e il ritorno a Bergamo. Diciamo subito che occorrerà un Napoli al meglio, perché l' Atalanta, ammirata contro la Lazio, fa paura: un rullo compressore, energia fisica al massimo, corsa e potenza. Voglia Iddio che Gattuso si concentri definitivamente sul modulo adottato nel primo temo contro lo Spezia, perché se avesse la sciagurata idea di presentarsi contro la Dea con il 4-2-3-1, dovrà munirsi di pallottoliere per contare i goals subiti. Oggi se n'è avuta una riprova quando, nel secondo tempo, ha fatto uscire un ottimo Elmas e un altrettanto ottimo Zielinski, inserendo due attaccanti, Ciro e Osimhen, con il supporto, si fa per dire, di Lobotka a centrocampo. In men che non si dica, lo Spezia è diventato padrone del campo, segnando due goals in pochi minuti e sprofondando il Napoli nelle sue paure. Menomale che è corso ai ripari, togliendo un penoso Ciro dal campo e inserendo Baka. In più, ha inserito Di Lorenzo per Politano, vale a dire un altro difensore, riuscendo in tal modo a portare a casa il risultato. Si spera che il buon Gattuso faccia tesoro dell'esperienza vissuta. Il Napoli non può assolutamente giocare con il 4-2-3-1. È un modulo che pssono utilizzare quelle squadre che hanno calciatori superiori alla media per fisicità e tecnica. Non è il caso del Napoli. Punto.

Gattuso con lo Spezia cambia modulo. I frutti subito si vedono: squadra più compatta e meglio equilibrata. Gli azzurri vanno subito in vantaggio con K2, raddoppiano con Lozano, triplicano con Politano e calano il poker con Elmas. Chiudono il primo temo in vantaggio di quattro goals. Nel secondo tempo entrano in campo, ma è naturale dopo il corposo vantaggio, meno concentrati. Quindi arrivano le scelte cervellotiche de tecnico e lo Spezia riapre la partita. Fortunatamente, come detto sopra, richiama in panchina, ammettendo il suo madornale errore, un penoso ed evanescente Ciro, inserendo anche un dofensore. Si arriva alla fine della partita senza eccessivi patemi.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Spezia 4-2. Azzurri in semifinale.

Per quanto mi riguarda, ho visto un ottimo Elmas, Zielinski giganteggiare e il solito pericolosissimo Lozanp. K2 alterna cose buone ad altre gravi: non è nemmeno lontano parente del grandissimo campione ammirato qualche tempo fa. Manolas è apparso concentrato al punto giusto. Prezioso Demme e benino gli altri. Osimhen è innfasecdi recupero, mentre temo che per Ciro sia arrivata una fase calante preoccupante.

Per quanto riguarda Insigne, ma l'ha scritto il dottore che deve giocare sempre?