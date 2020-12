Sorteggio Europa League: le possibili avversarie

Il sorteggio si terrà al Quartier Generale UEFA in Svizzera, a Nyon alle ore 13





Il sorteggio si terrà al Quartier Generale UEFA in Svizzera, a Nyon alle ore 13.



Sorteggio Europa League – Il Napoli: tra gli avversari più ostici e quelli più abbordabili

Di seguito, si riporta la divisione delle due fasce:



Teste di Serie:



Arsenal

Ajax (dalla Champions League)

Club Brugge (dalla Champions League)

Dinamo Zagabria

Hoffenheim

Manchester United (dalla Champions League)

Roma

Shakthar Donetsk (dalla Champions League)

Villareal

Napoli

Rangers Glasgow

PSV Eindhoven

Leicester

Milan

Tottenham

Bayer Leverkusen





Non teste di Serie:



Benfica

Salisburgo (dalla Champions League)

Dinamo Kiev (dalla Champions League)

Krasnodar (dalla Champions League)

Molde

Stella Rossa Belgrado

Olympiacos (dalla Champions League)

Granada

Real Sociedad

Young Boys

Slavia Praga

Braga

Lille

Maccabi Tel-Aviv

Anversa

Wolfsberger



Tra le potenziali avversarie azzurre, il Napoli dovrebbe sicuramente evitare un avversario come il Benfica. Idem per il Salisburgo, avversario ostico, già incontrato in Champions League lo scorso anno. La formazione francese del Lille parimenti insidiosa. Anche la Dinamo Kiev sarebbe auspicabile evitare. Vi sono avversari maggiormente abbordabili come: Young Boys, Anversa, Maccabi Tel-Aviv, Wolfsberger, Molde.