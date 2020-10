Il Napoli pesca il Real Sociedad

Cronaca 2 Ottobre 2020



Si è svolto a Nyon il sorteggio per la fase a gironi 2020/21 dell'Europa League. Nel girone F anche AZ Alkmaar, Rijeka





Cronaca2 Ottobre 2020TuttoNapoliSi è svolto a Nyon il sorteggio per la fase a gironi 2020/21 dell'Europa League. Nel girone F anche AZ Alkmaar, Rijeka Giornata di sorteggio per quel che riguarda la fase a gironi della prossima Europa League. Il Napoli di Gennaro Gattuso è stato inserito in prima fascia e ha pescato una spagnola, una olandese e una croata. Di seguito il Girone F d'Europa League, quello in cui è stato inserito il sodalizio partenopeo:



GRUPPO F:

Napoli

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Rijeka



Gruppo A: Roma, Young Boys, CFR Cluj, CSKA Sofia

Gruppo B: Arsenal, Rapid Wien, Molde, Dundalk

Gruppo C: Leverkusen, Slavia Praha, Hapoel Beer-Sheva, Nice

Gruppo D: Benfica, Standard Liège, Rangers, Lech Poznań

Gruppo E: PSV Eindhoven, PAOK, Granada, Omonoia

Gruppo F: Napoli, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rijeka

Gruppo G: Braga, Leicester, AEK Athens, Zorya Luhansk

Gruppo H: Celtic, Sparta Praha, AC Milan, LOSC Lille

Gruppo I: Villarreal, Qarabağ, Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Gruppo J: Tottenham, Ludogorets, LASK, Royal Antwerp

Gruppo K: CSKA Moskva, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Wolfsberg

Gruppo L: Gent, Crvena zvezda, Hoffenheim, Slovan Liberec



Quando sarà confermato il calendario?

Il calendario completo della fase a gironi sarà confermato venerdì sera dopo aver valutato i calendari delle squadre partecipanti e di altri portatori di interesse.



Verso Danzica

Fase a gironi

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 05 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 03 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre



Il Gdansk Stadium ospiterà la finale del 2021

Getty Images

Sedicesimi di finale

Sorteggio: 14 dicembre

Gare d'andata: 18 febbraio

Gare di ritorno: 25 febbraio



Ottavi di finale

Sorteggio: 26 febbraio

Gare d'andata: 11 marzo

Gare di ritorno: 18 marzo



Quarti di finale

Sorteggio: 19 marzo

Gare d'andata: 8 aprile

Gare di ritorno: 15 aprile



Semifinali

Sorteggio: 19 marzo

Gare d'andata: 29 aprile

Gare di ritorno: 6 May



Finale

Gdańsk Stadium, Polonia: 26 maggio.



