Cronaca 13 Dicembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Fatica e patemi che potevano essere tranquillamente evitati, perché la Samp vista a Napoli, è davvero poca cosa





Oggi il Napoli porta a casa un risultato prezioso, che consente agli azzurri di affrontare le prossime, pericolose trasferte, due consecutive, senza l'oppressione della disperazione. Ad ogni modo, come ultimamente spesso gli capita, il Napoli ha giocato un primo tempo penoso, imbarazzante, inguardabile. Un primo tempo senza la benché minima cattiveria agonistica e con una disposizione in campo che ha letteralmente regalato il centrocampo agli avversari. Sig. Gattuso, non si va da nessuna parte se non si ha il dominio del centrocampo. È così nel calcio, negli scacchi e in giochi similari. Se ne faccia una ragione e, soprattutto, lo rammenti!

Il secondo tempo, con le dovute correzioni, è stato tutt'altra cosa, tutt'altra musica e si è portato a casa il risultato. Quanta fatica, però, e quanti patemi. Fatica e patemi che potevano essere tranquillamente evitati, perché la Samp vista a Napoli, è davvero poca cosa. Spero che Gattuso faccia tesoro dell'esperienza odierna e, in futuro, non incorra negli stessi errori, altrimenti sarò costretto ad avere forti dubbi sulla sua intelligenza calcistica.

La partita. Gattuso riporta Meret in porta. Dà un'altra chance a Ghoulam. Demme a centrocampo con Fabian e Politano al posto di Lozano. Come detto sopra, per tutto il primo tempo il Napoli è stato inguardabile e la Samp ha chiuso meritatamente in vantaggio di un goal il tempo. Nel secondo tempo fuori Fabian e Politano. Dentro Lozano e 'o Bulldozer con Zielinski nel ruolo di mezzala. La musica è subito cambiata e sono stati dolori per la Samp. Un indiavolato Lozano ha pareggiato con un colpo di testa su cross di Ciro. ' O Bulldozer, sempre di testa, ha portato il Napoli in vantaggio su cross di Lozano.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Samp 2-1.

Mi spiace, ma basta possibilità a Ghoulam. Mi duole dirlo, ma è un ex calciatore. Oggi è stato semplicemente imbarazzante. Politano è uomo da partita in corso, non certamente da inizio partita. Fabian ha bisogno di giocare probabilmente in altro ruolo, magari lo stesso che ricopre con la Spagna. Oggi è stato inguardabile. Lozano è stato il migliore in campo. Il Napoli non può fare a meno del simpatico messicano. 'O Bulldozer è sempre utile e ha cuore e questo basta e avanza. Giagliù, 'o Bulldozer è turnate! Zielinski da mezzala gioca nettamente meglio e quello il suo ruolo naturale.

Un'ultima cosa. Ho apprezzato moltissimo, sul finire, i rinvii di Meret vecchia maniera. Che bello non vedere quelle uscite che sono un attentato alle coronarie. Intanto, continua il periodo no di Di Lorenzo. È tutto!