Siparietto tra Spinazzola e Petagna in collegamento a Sky

Cronaca 13 Dicembre 2020 Fonte: Spazio Napoli



I due si sono scambiati messaggi vocali in diretta





Cronaca13 Dicembre 2020Spazio NapoliI due si sono scambiati messaggi vocali in diretta Nel corso del postpartita delle gare delle 15 di Serie A c'è stato un simpatico siparietto nello studio di Sky Sport.

Durante l'intervista del difensore della Roma, Leonardo Spinazzola, da Napoli stava ascoltando Andrea Petagna. L'attaccante del Napoli ha inviato un messaggio vocale a Spinazzola e lo ha preso in giro. Infatti, il difensore della Roma aveva parlato del suo nuovo modo di vivere in maniera più salutare e Petagna ha risposto “Non hai detto una verità Spina”.

Tante risate tra i due e nello studio. Il siparietto si è concluso con Spinazzola che ha risposto con un altro messaggio vocale e ha detto a Petagna “Vai dal parrucchiere dai”.