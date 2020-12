Voci dal Forum: Biscotto?

Cronaca 10 Dicembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Non dovrebbe capitare, ma capita. A noi è capitato più volte e quasi sempre in Champions





Cronaca10 Dicembre 2020Forum SoloNapoli - DarioNon dovrebbe capitare, ma capita. A noi è capitato più volte e quasi sempre in Champions La Real Sociedad porta via un pareggio dal Maradona di Napoli che, a parer mio, sa tanto di biscotto e che consente agli spagnoli di superare il turno. Il Napoli, da parte sua, finisce il girone al primo posto e ciò dovrebbe consentire agli azzurri di affrontare un avversario abbordabile ai sedicesimi. Perché biscotto? Perché sul finire gli azzurri, prima che gli spagnoli pervenissero al pareggio, hanno sprecato un'occasione ghiottisima, dando la netta impressione di non voler segnare. In effetti, gli olandesi dell'AZ perdevano a Fiume e un pareggio qualificava entrambe le squadre. Non dovrebbe capitare, ma capita. A noi è capitato più volte e quasi sempre in Champions. Ad ogni modo, il pareggio degli spagnoli è più che meritato.

Non mi dilungo sulla partita, raccontando solo del risultato finale, ma mi soffermo volentieri sulla prestazione di qualche singolo. Zielinski, stupendo il gol siglato oggi, si sta proponendo come l'autentico fuoriclasse del Napoli. Nel suo repertorio ci sono colpi che solo gli autentici campioni hanno. K2 è ora quello di qualche tempo fa, vale a dire una diga. Lozano è un'ora di Dio, un incubo per qualsiasi avversario, altro che Vargas. Insigne non ha offerto spunti di classe, ma è stato prezioso. Marittiello ha fatto una gran partita. In netto recupero Fabian. Tutti gli altri sufficienti.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Real Sociedad 1 - 1.

Testa alla Sampdoria.