Riccio: "Qualificazione giusta e meritata"

Interviste 10 Dicembre 2020 Fonte: SSC Napoli



"I ragazzi hanno interpretato alla grande la partita. Serviva gran sacrificio per tenere a freno gli spagnoli"





Interviste10 Dicembre 2020SSC Napoli"I ragazzi hanno interpretato alla grande la partita. Serviva gran sacrificio per tenere a freno gli spagnoli" Gigi Riccio, vice allenatore azzurro, parla in conferenza dopo la gara contro la Real Sociedad: "Ho visto un ottimo atteggiamento della squadra sin da subito. Oggi serviva gran sacrificio per tenere a freno gli spagnoli che cercavano i punti qualificazione".



"I ragazzi hanno interpretato alla grande la partita soprattutto sotto il profilo caratteriale. Siamo contenti perché abbiamo lavorato tanto per raggiungere questa qualificazione e il primo posto credo sia un risultato fedele per ciò che abbiamo espresso durante questi mesi".



"Dobbiamo continuare a battere su questo tipo di atteggiamento mentale, perché la squadra è dotata tecnicamente e deve saper stare in campo anche quando non abbiamo il possesso palla".



"Dopo la sconfitta contro l'AZ è scattata una molla nei ragazzi ed abbiamo intrapreso il cammino gusto che ci ha portato a cogliere questa qualificazione meritata"



