Petagna è positivo al Covid-19

20 Agosto 2020 Fonte: Il Mattino



La notizia è arrivata direttamente dal sito ufficiale del Napoli in queste ore





La positività del calciatore è stata riscontrata dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Ieri il calciatore aveva preso parte a una partitella di calcetto in un resort a Porto cervo assime ad altri calciatori tra cui Lamela, Lo Celso e Sanchez.



Asintomatico, Petagna ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra. «Grazie a tutti per i messaggi - ha scritto su Instagram - Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto».



