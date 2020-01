╚ fatta per Petagna

Mercato 29 Gennaio 2020 Fonte: Sky



L'attaccante della Spal firmerÓ subito con gli azzurri per poi restare in prestito fino a fine stagione con la sua attuale societÓ





Mercato29 Gennaio 2020SkyL'attaccante della Spal firmerÓ subito con gli azzurri per poi restare in prestito fino a fine stagione con la sua attuale societÓ In questo mercato sono giÓ arrivati Demme, Lobotka e Politano, ora il Napoli ha perfezionato anche il secondo acquisto per la prossima stagione: dopo Rrahmani, infatti, gli azzurri hanno preso anche Andrea Petagna. Come il difensore dell'Hellas Verona, anche l'attaccante della Spal firmerÓ in questa sessione con gli azzurri per poi restare in prestito fino a fine stagione con la sua attuale societÓ. Tutto fatto anche tra i club: operazione da 17 milioni pi¨ 3 di bonus per il Napoli, giÓ fissate anche le visite mediche che si terranno nella giornata di giovedý 30 gennaio. Petagna aveva giÓ dato l'ok nei giorni scorsi al trasferimento, entusiasta del passaggio in una grande societÓ come quella azzurra. La Spal non voleva privarsi del suo miglior giocatore in piena lotta salvezza e ha ottenuto il prestito dell'attaccante fino al termine di questo campionato. A fine stagione, per˛, Andrea Petagna inizierÓ la sua avventura con la maglia del Napoli.



In questo mercato sono giÓ arrivati Demme, Lobotka e Politano, ora il Napoli ha perfezionato anche il secondo acquisto per la prossima stagione: dopo Rrahmani, infatti, gli azzurri hanno preso anche Andrea Petagna. Come il difensore dell'Hellas Verona, anche l'attaccante della Spal firmerÓ in questa sessione con gli azzurri per poi restare in prestito fino a fine stagione con la sua attuale societÓ. Tutto fatto anche tra i club: operazione da 17 milioni pi¨ 3 di bonus per il Napoli, giÓ fissate anche le visite mediche che si terranno nella giornata di giovedý 30 gennaio. Petagna aveva giÓ dato l'ok nei giorni scorsi al trasferimento, entusiasta del passaggio in una grande societÓ come quella azzurra. La Spal non voleva privarsi del suo miglior giocatore in piena lotta salvezza e ha ottenuto il prestito dell'attaccante fino al termine di questo campionato. A fine stagione, per˛, Andrea Petagna inizierÓ la sua avventura con la maglia del Napoli. Vai alle altre della categoria Mercato Petagna ad un passo dal Napoli

Mercato 28 Gennaio 2020

La trattativa potrebbe chiudersi sulla base di 17 milioni di euro pi¨ bonus Mercato28 Gennaio 2020La trattativa potrebbe chiudersi sulla base di 17 milioni di euro pi¨ bonus

I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: