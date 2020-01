UFFICIALE: Lobotka è del Napoli

Mercato 15 Gennaio 2020



"Cercherò di conquistare un posto nella formazione titolare anche se so che non sarà facile. Ci sono grandi giocatori"





Mercato15 Gennaio 2020Corriere dello Sport"Cercherò di conquistare un posto nella formazione titolare anche se so che non sarà facile. Ci sono grandi giocatori" Adesso è ufficiale: Stanislav Lobotka è un nuovo calciatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis ha annunciato l'acquisto del centrocampista slovacco tramite il proprio account social. L'ex Celta Vigo ha firmato in mattinata, per lui un contratto di 4 anni e mezzo a 1,8 milioni di euro a stagione: ha scelto la maglia numero 68. Sarà il secondo rinforzo (dopo Demme) per la linea mediana di Gennaro Gattuso, chiamato a risollevare la classifica dei partenopei nel girone di ritorno. Il tecnico spera di averlo già sabato contro la Fiorentina.



“Il Napoli per me è un passo avanti. Qui i tifosi vicino per il calcio e questa è una cosa bellissima. È una religione”. Lobotka parla già da vero azzurro. Il nuovo colpo del club di De Laurentiis ha rilasciato le prime impressioni dopo il trasferimento al sito della federcalcio slovacca: “Il motivo principale della scelta? Il Napoli gioca con regolarità nelle competizioni europee e questo è quello che volevo e che prima non avevo. La trattativa è stata lunga, è iniziata negli ultimi giorni del 2019 ed è finita adesso. Non è stato facile fare un accordo con il Celta Vigo”.



“Qui Marek è come un Dio. Siamo stati in contatto durante la trattativa, mi ha dato informazioni sul club e sulla città. Mi ha consigliato di essere me stesso, di lavorare per dimostrare chi sono. Abbiamo anche parlato della vita di tutti i giorni perché avrò bisogno di tutte queste informazioni dopo la nascita di mia figlia. Cosa farò adesso? Ho già fatto un esame medico in modo da poter iniziare l'allenamento per giocare”.



“Non vedo l'ora di affrontare Skriniar. Per me sarà qualcosa di nuovo: si è congratulato e mi ha detto che è stato fantastico andare in un grande club. Ora cercherò di conquistare un posto nella formazione titolare anche se so che non sarà facile. Ci sono grandi giocatori, devo lavorare duramente ma credo che sarà divertente, un qualcosa che recentemente mi è mancato a Vigo. Proverò a mostrare tutto me stesso sul campo. Adesso che è nata mia figlia avrò una motivazione in più. So che il Napoli è un club più grande del Celta e mi rendo conto che le richieste nei miei confronti saranno maggiori. Se uno vuole migliorare, allora andare in un club migliore dovrebbe aiutarlo. Ho rispetto per i giocatori e l'ambiente, ma non ho paura”.







