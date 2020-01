Lobotka segue il Napoli in TV

Una serata particolare per Stanislav Lobotka, ieri in tribuna mentre il Celta Vigo pareggiava con l'Osasuna e stasera spettatore interessato di Napoli-Inter. Il centrocampista slovacco ha postato sui social una foto mentre guarda il match del San Paolo dal divano scrivendo direttamente all'amico e connazionale Milan Skriniar, in campo con i nerazzurri.«Fratello, già lo sai» ha scritto Lobotka al difensore dell'Inter. Dove è diretta l'allusione dello slovacco? Forse proprio al colpo di mercato che l'attende, il passaggio in maglia Napoli che sembra sempre più concreto e prossimo a concludersi nelle ore che seguiranno il match.