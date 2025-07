HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Beukema al Napoli, affare fatto

Il 26enne difensore centrale olandese sarà a Napoli martedì per il raduno dei campioni d'Italia





Affare fatto. Antonio Conte ha il suo nuovo difensore centrale. La trattativa col Bologna per Sam Beukema si è infatti chiusa per una cifra attorno ai 30 milioni più bonus. Il 26enne olandese sarà a Napoli martedì per il raduno dei campioni d'Italia. Come da sua volontà, come da richiesta inviata più volte dal suo entourage ai dirigenti rossoblù, che hanno cercato fino alla fine di tenere duro e provare a convincerlo a restare. Beukema era arrivato sotto le due torri nell'estate del 2023 dall'Az Alkmaar per circa 8 milioni.



Affare fatto. Antonio Conte ha il suo nuovo difensore centrale. La trattativa col Bologna per Sam Beukema si è infatti chiusa per una cifra attorno ai 30 milioni più bonus. Il 26enne olandese sarà a Napoli martedì per il raduno dei campioni d'Italia. Come da sua volontà, come da richiesta inviata più volte dal suo entourage ai dirigenti rossoblù, che hanno cercato fino alla fine di tenere duro e provare a convincerlo a restare. Beukema era arrivato sotto le due torri nell'estate del 2023 dall'Az Alkmaar per circa 8 milioni.

