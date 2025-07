Billing saluta su Instagram il Napoli e i tifosi azzurri



Nel giorno della scadenza del contratto con il Napoli, Philip Billing ha affidato ai social il suo personale saluto al club di Aurelio De Laurentiis e al popolo partenopeo, che non ha certo dimenticato il gol realizzato dal centrocampista di proprietà del Bournemouth contro l'Inter di Inzaghi. Tra i commenti, anche il "grazie amico mio" di Pasquale Mazzocchi, tra i leader emotivi dello spogliatoio di Conte.



Billing ringrazia Napoli: "Lo scudetto è qualcosa che ricorderò per sempre"

Così Billing sul suo account Instagram ufficiale, salutando ufficialmente la città di Napoli: "Cari napoletani. Sono molto orgoglioso di aver rappresentato questo bellissimo club. I ricordi che abbiamo prodotto, voi tifosi che acclamavate il mio nome e noi che abbiamo vinto lo scudetto nel modo in cui lo abbiamo fatto, è qualcosa che ricorderò per sempre. Al club, ai miei compagni di squadra e alla città... dal profondo del mio cuore grazie per avermi accolto come avete fatto fin dal primo giorno in cui sono arrivato. Ora sosterrò e seguirò sempre la SSC Napoli. Vi Amo, Forza Napoli Sempre", ha concluso Billing.