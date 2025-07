Nuñez o Lucca per l'attacco azzurro

Mercato 30 Giugno 2025



Con Lukaku il prescelto dovrà gestire il peso del gol, tra campionato e Champions. Coppa Italia e Supercoppa italiana





Mercato30 Giugno 2025Corriere dello SportCon Lukaku il prescelto dovrà gestire il peso del gol, tra campionato e Champions. Coppa Italia e Supercoppa italiana Napoli accelera per il centravanti. Per l'uomo che con Lukaku dovrà portare e gestire il peso del gol al centro dell'area, provando a moltiplicare i risultati districandosi tra campionato e Champions. Coppa Italia e Supercoppa italiana. Prima di tutto, però, bisogna individuare la sagoma giusta, cioè la trattativa che diventerà un acquisto. I nomi, in questa fase, sono due. Sempre loro: Darwin Nuñez, 26 anni, attaccante uruguayano in uscita dal Liverpool che il ds Manna ha trasformato in una discussione seria dopo una compilation di contatti e incontri con l'intermediario della faccenda costruita con i Reds, Fali Ramadani. L'ultimo colloquio diretto è andato in scena a Milano la scorsa settimana, una chiacchierata utile a capire che i parametri non sono ancora diminuiti. Cifre enormi su entrambi i fronti, club e giocatore: poco più di 51 milioni di sterline, cioè 60 milioni di euro, la valutazione del Liverpool, mentre l'ingaggio di Darwin è da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita.



Napoli-Nunez, c'è un problema economico

Un quadro a tinte poco azzurre, nonostante la grande apertura di Nuñez: Napoli è una destinazione che gli piace molto, il progetto attira tutti e la presenza di Conte è una garanzia assoluta, ma entusiasmo a parte c'è un problema economico che non può essere sottovalutato. I prossimi giorni saranno decisivi in quest'ottica: si capirà una volta per tutte se Darwin resterà soltanto una bella teoria o anche una questione pratica, e soprattutto se i Reds abbasseranno le pretese e l'attaccante riuscirà a trovare un accordo sul salario. Diciamo anche che quarantotto ore potrebbero essere sufficienti: e così entra in scena l'altro uomo-gol che piace, Lorenzo Lucca. Altissimo gradimento, altissimo in lista.



Napoli, piace anche Lucca: costa 30 milioni

Il destino di Nuñez comincia a essere legato strettamente a quello del gigante dell'Udinese, 2 metri e due d'altezza, 24 anni e costi assolutamente più contenuti. Importanti ma non proibitivi: la valutazione del cartellino è di circa 30 milioni, mentre l'ingaggio è inferiore al milione e dunque neanche lontanamente paragonabile a quello di Darwin. Scadenza contrattuale: 2028. Esattamente come quella dell'uruguayano con il Liverpool. Tra oggi e domani è in agenda un contatto diretto tra De Laurentiis e Pozzo, amici di lunga data e partner in una serie lunghissima di affari di mercato sul segmento Napoli-Udinese sin dal momento in cui Adl è entrato nel mondo del calcio. L'idea è accelerare chiacchierando di cifre e accordi, secondo un consolidato copione che va avanti da oltre vent'anni. Un'estate fa, tra l'altro, De Laurentiis e Gino Pozzo si incontrarono casualmente alle Baleari, tra Formentera e Ibiza, e Lucca fu parte integrante della chiacchierata. Piaceva già nel 2024 al Napoli e dopo i 12 gol realizzati in campionato, in una stagione da protagonista dei suoi, il profilo è tornato in cima ai pensieri del club. Ancor di più dopo le voci di un interesse dell'Atletico. Restando in tema attaccanti, Manna ha preso informazioni su Gennaro Borrelli, 25 anni, ultima stagione da 6 gol con il Brescia in B e la chance di trovare una nuova squadra a parametro zero.



