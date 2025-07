HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Tre amichevoli internazionali per il Napoli in ritiro

Cronaca 23 Giugno 2025 Fonte: Corriere dello Sport



La prima uscita stagionale dei campioni d'Italia sul campo sangrino dovrebbe essere contro il Paris FC





Cronaca23 Giugno 2025Corriere dello SportLa prima uscita stagionale dei campioni d'Italia sul campo sangrino dovrebbe essere contro il Paris FC Il Napoli prepara gią la prossima stagione di Serie A. La squadra di Antonio Conte infatti andrą in ritiro a Castel di Sangro, localitą montana dell'Abruzzo, per il raduno previsto dal 30 luglio e che durerą due settimane. Durante questo periodo, i campioni d'Italia disputeranno almeno tre partite amichevoli di prestigio per preparare l'esordio in campionato previsto il 23 agosto a Modena contro il Sassuolo. E sembra che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, avrebbe avanzato una proposta ad Aurelio De Laurentiis per un'amichevole di richiamo locale tra il Napoli e il Pescara, appena tornata in Serie B.



Napoli, le tre amichevoli internazionali

Inviti a parte, sono ufficiali le prime tre sfide internazionali per Antonio Conte e i suoi ragazzi. La prima uscita stagionale dei campioni d'Italia sul campo sangrino dovrebbe essere contro il Paris FC, formazione francese che ha da poco cambiato proprietą e che ha grandi ambizioni, la seconda partita vedrą impegnata la formazione campana contro il Girona, squadra della Liga spagnola, mentre l'ultima amichevole sarą contro i greci dell'Olympiacos FC.



Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits