Dries Mertens ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Le voci sul suo addio girano da mesi, con anche una presunta rivelazione all'allenatore del Galatasaray Buruk sui continui dolori fisici. Ora l'attaccante ex Napoli ha ufficialmente annunciato di aver chiuso con il calcio, facendo un annuncio speciale per il suo grande amico Marek Hamsik. Il prossimo 5 luglio, a Bratislava, l'ex capitano degli azzurri giocherà la sua partita d'addio, a distanza di un paio d'anni dal ritiro ufficiale. In campo ci sarà anche Dries Mertens, anche lui alla sua ultima partita.



Mertens si ritira dal calcio: l'annuncio sul profilo di Hamsik

Il belga, da poco diventato cittadino onorario della città di Napoli, ha ufficializzato il ritiro dal calcio giocato, annunciando di conseguenza la sua presenza alla partita d'addio di Hamsik. Queste le sue parole su una storia Instagram ripubblicata dallo slovacco: "Non vedo l'ora di giocare l'ultima partita con te. Ho smesso di giocare a calcio ma per l'ultima volta mi metto le scarpe solo per te. Resterai per sempre il mio capitano e l'uomo più forte con cui ho giocato". I due hanno giocato insieme con la maglia del Napoli dal 2013 al 2017 vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Mertens e Hamsik si sono poi rincontrati da avversari in Turchia: lo slovacco all'ultima stagione in carriera con il Trabzonspor e il belga con la maglia del Galatasaray, l'ultima della sua carriera.



