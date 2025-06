HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: UFFICIALE: Marianucci al Napoli

Mercato13 Giugno 2025Corriere dello SportDifensore classe 2004, nativo di Livorno, ha totalizzato 18 presenze nell'ultima stagione di Serie A con la maglia dell'Empoli Napoli letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver annunciato Kevin De Bruyne, i campioni d'Italia in carica hanno ufficializzato l'arrivo dall'Empoli del difensore Luca Marianucci. E' stato lo stesso patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, a darne notizia sul proprio profilo su 'X': "Benvenuto Luca", il commento del numero uno del club quattro volte scudettato. Poco dopo è arrivato anche il post social del Napoli: "Luca è orgoglioso di essere uno di noi".



Napoli, Marianucci: "Emozione e orgoglio nel vestire questa maglia"

"Emozione e orgoglio. È ciò che provo adesso nel vestire questa maglia. Farò di tutto per difendere questi colori e per vincere. Con il Napoli e per Napoli. Onorato di essere qui, pronto a battermi su ogni pallone. Forza Napoli". Così Luca Marianucci, su Instagram, commenta il suo passaggio ufficiale al Napoli. Difensore classe 2004, nativo di Livorno, ha totalizzato 18 presenze nell'ultima stagione di Serie A con la maglia dell'Empoli mettendosi in luce come uno dei migliori prospetti del campionato.



