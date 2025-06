UFFICIALE: De Bruyne al Napoli

Mercato 12 Giugno 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



Il belga ha svolto le visite mediche a Vilal Struart e poi ha firmato il contratto negli uffici della Filmauro di De Laurentiis





Mercato12 Giugno 2025Gazzetta dello SportIl belga ha svolto le visite mediche a Vilal Struart e poi ha firmato il contratto negli uffici della Filmauro di De Laurentiis Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Alle 16.30 il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto al belga e ha postato una foto di loro due insieme, dopo l'incontro che si è tenuto nei suoi uffici a Roma post visite mediche: entrambi sorridenti, uniti da una stretta di mano che sigilla questo primo colpo del Napoli campione d'Italia.



