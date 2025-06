Serie A: il Napoli debutta a casa del Sassuolo

Sfida importante già alla terza giornata contro la Fiorentina in trasferta, alla quinta la sfida a San Siro contro il Milan





Cronaca6 Giugno 2025webSfida importante già alla terza giornata contro la Fiorentina in trasferta, alla quinta la sfida a San Siro contro il Milan Il Napoli si presenta ai nastri di partenza della stagione 2025/2026 da campione in carica. La prossima stagione della squadra di Antonio Conte inizierà con la trasferta contro il Sassuolo. Sfida importante già alla terza giornata contro la Fiorentina in trasferta, alla quinta la sfida a San Siro contro il Milan. All'ottava giornata gli azzurri torneranno ad affrontare gli avversari per lo scorso scudetto, l'Inter: andata al Maradona a ottobre, ritorno a Milano a gennaio per il primo turno del girone di ritorno. A dicembre invece la prima sfida contro la Juventus alla 14esima giornata con l'andata al Maradona: ritorno alla Stadium a fine gennaio.



Napoli, il calendario della stagione 2025/2026

Per quanto riguardano le due romane, nel girone d'andata il Napoli le affronterà entrambe all'Olimpico: prima la Roma alla 13esima giornata, poi la Lazio alla 18esima. Il ritorno con i giallorossi è in programma per la 25esima giornata, mentre quello contro la squadra di Sarri, che torna a Napoli da avversario, fissato per la 33esima giornata, ad aprile. Il Napoli affronterà l'Atalanta in casa alla 12esima giornata al Maradona, poi il ritorno a Bergamo alla 27esima. Questo l'elenco completo delle partite del Napoli nella stagione 2025/2026:



1ª giornata: Sassuolo-Napoli (24 agosto 2025)

2ª giornata: Napoli-Cagliari (31 agosto 2025)

3ª giornata: Fiorentina-Napoli (14 settembre 2025)

4ª giornata: Napoli-Pisa (21 settembre 2025)

5ª giornata: Milan-Napoli (28 settembre 2025)

6ª giornata: Napoli-Genoa (5 ottobre 2025)

7ª giornata: Torino-Napoli (19 ottobre 2025)

8ª giornata: Napoli-Inter (26 ottobre 2025)

9ª giornata: Lecce-Napoli (29 ottobre 2025)

10ª giornata: Napoli-Como (2 novembre 2025)

11ª giornata: Bologna-Napoli (9 novembre 2025)

12ª giornata: Napoli-Atalanta (23 novembre 2025)

13ª giornata: Roma-Napoli (30 novembre 2025)

14ª giornata: Napoli-Juve (7 dicembre 2025)

15ª giornata: Udinese-Napoli (14 dicembre 2025)

16ª giornata: Napoli-Parma (21 dicembre 2025)

17ª giornata: Cremonese-Napoli (28 dicembre 2025)

18ª giornata: Lazio-Napoli (3 gennaio 2026)

19ª giornata: Napoli-Verona (6 gennaio 2026)

20ª giornata: Inter-Napoli (11 gennaio 2025)

21ª giornata: Napoli-Sassuolo (18 gennaio 2025)

22ª giornata: Juve-Napoli (25 gennaio 2025)

23ª giornata: Napoli-Fiorentina (1 febbraio 2026)

24ª giornata: Genoa-Napoli (8 febbraio 2026)

25ª giornata: Napoli-Roma (15 febbraio 2026)

26ª giornata: Atalanta-Napoli (22 febbraio 2026)

27ª giornata: Verona-Napoli (1 marzo 2026)

28ª giornata: Napoli-Torino (8 marzo 2026)

29ª giornata: Napoli-Lecce (15 marzo 2026)

30ª giornata: Cagliari-Napoli (22 marzo 2026)

31ª giornata: Napoli-Milan (4 aprile 2026)

32ª giornata: Parma-Napoli (12 aprile 2026)

33ª giornata: Napoli-Lazio (19 aprile 2026)

34ª giornata: Napoli-Cremonese (26 aprile 2026)

35ª giornata: Como-Napoli (3 maggio 2026)

36ª giornata: Napoli-Bologna (10 maggio 2026)

37ª giornata: Pisa-Napoli (17 maggio 2026)

38ª giornata: Napoli-Udinese (24 maggio 2026).



