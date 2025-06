Spalletti: "Complimenti a Conte"

Interviste1 Giugno 2025Corriere dello Sport"Mi manca solo quel pullman e ho pianto due ore a vederlo. Sono feste che ti coinvolgono in maniera particolare" La parata con i bus scoperti sul lungomare di Napoli è stato un momento molto speciale per tutti i tifosi azzurri. Secondo scudetto nel giro di tre anni: oggi con Conte, prima con Luciano Spalletti. L'attuale ct della Nazionale italiana in conferenza stampa ha commentato quella splendida festa dopo la vittoria del quarto scudetto nella storia del club: "Non ho fatto nessun post perché lo scorso anno non ho fatto nessun post sullo Scudetto dell'Inter, sono il CT della Nazionale. A Di Lorenzo ho mandato un messaggio perché hanno fatto qualcosa di stratosferico dopo esser caduti a livelli di classifica".



Spalletti sul Napoli: "Complimenti a Conte, titolo straordinario"

Spalletti aggiunge: "Bisogna fare i complimenti a Conte e ai calciatori per ciò che hanno esibito, sono stati squadra durante tutta la stagione. Eccetto un paio di risultati hanno avuto un rendimento sempre molto costante e una crescita a livello di conoscenze in campo. Hanno conquistato uno straordinario titolo e poi si sa che quando c'è qualcosa che riguarda Napoli viene messo in risalto dal sentimento e dalla bellezza dei napoletani. Io lo so bene, mi manca solo quel pullman lì e ho pianto due ore a vederlo. Sono feste che ti coinvolgono in maniera particolare e me le sono gustate anche io, pur avendole vissute in precedenza".



