Mercato31 Maggio 2025Corriere dello SportIl centrocampista belga ha raggiunto un accordo con il club azzurro per un contratto biennale Kevin De Bruyne è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga ha raggiunto un accordo con il club partenopeo per un contratto biennale con un ingaggio di circa 6 milioni di euro a stagione. Tutto fatto, lunedì le visite mediche.



