Conte resta al Napoli!

Mercato 29 Maggio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Mercato29 Maggio 2025Corriere dello SportDopo l'incontro decisivo e la cena arriva il tweet del presidente che annuncia ufficialmente la permanenza del tecnico Dalle riflessioni alla decisione, che ora è ufficiale: Conte resta al Napoli. L'incontro a Roma di martedì e il vertice di oggi (giovedì 29 maggio) tra De Laurentiis, la dirigenza del club e il tecnico hanno definito la permanenza dell'allenatore. Sono state ore di concitazione tra la speranza dei tifosi napoletani e il sogno, invece, di quelli juventini, che speravano in un ritorno di Conte a Torino e che seguivano a distanza ogni aggiornamento. E invece l'autore principale dello scudetto capolavoro di quest'anno resta in azzurro. L'annuncio è arrivato direttamente da De Laurentiis su X: "Avanti tutta. Più forti di prima!".



L'obiettivo dichiarato di Adl, e suffragato dall'imponente piano investimenti, è creare una squadra pronta a difendere il titolo, a rientrare in Champions a testa alta, a giocarsi la Supercoppa italiana e poi la Coppa Italia. Ovvero: a misura di Conte.



De Laurentiis ha dato a Conte garanzie di costruire un club sempre più competitivo e completo - strutture comprese - e una squadra sempre più forte e in grado di lasciare il segno in Italia e in Europa. La parte fondamentale del piano operativo riguarda il mercato: il presidente ha prospettato investimenti da 200 milioni di euro e un mercato di altissimo livello. Del resto il ds Manna, fondamentale tessitore della tela nell'ombra, ha cominciato a muoversi in largo anticipo stringendo per De Bruyne e David. Due svincolati, due parametri zero che rappresentano la testimonianza in vita di quanto sia già diverso il respiro delle operazioni del Napoli: la barriera degli svincolati d'oro è stata abbattuta.



