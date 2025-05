De Laurentiis-Conte, incontro interlocutorio

Cronaca 27 Maggio 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



Ieri Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte erano sul pullman scoperto l'uno accanto all'altro. Sorridenti, festanti, rilassati. Con occhi emozionati. Oggi, i due hanno guidato la delegazione azzurra alla volta di Roma, per un'udienza privata da Papa Leone XIV. Poi, all'ora di pranzo, si sono ritrovati a casa di De Laurentiis a Roma insieme all'ad azzurro Andrea Chiavelli e al ds Giovanni Manna. Menù del giorno: il futuro. E si gioca a carte scoperte, mettendo da parte le emozioni e la gratitudine. Perché Aurelio ha regalato ad Antonio la possibilità di vivere questa incredibile avventura a Napoli, una piazza con cui da sempre voleva cimentarsi e una città che gli è entrata nel cuore. E Conte ha ridato a De Laurentiis e al Napoli lo scettro di campioni d'Italia, mettendo nuove fondamenta per un progetto vincente a lungo termine. Solo che, salvo clamorosi ripensamenti, questo è un summit di saluto, utile per trovare il modo più dolce per dirsi addio, evitando polemiche o strascichi nel tempo che rischierebbero di macchiare la bellezza di questa stagione.



com'è andata— È finito l'incontro De Laurentiis-Conte. Il tecnico ha lasciato l'abitazione del presidente del Napolialle 16:55 salendo in auto con ilds del Napoli Manna e il figlio di De Laurentiis Edoardo, mentre l'ad Chiavelli è andato via a piedi. Un summit di oltre tre ore. Qualche mi tuo dopo, alle 17:15, ha lasciato la sua dimora De Laurentiis, dirigendosi verso piazza Venezia. Da quanto è trapelato, si è trattato di un primo incontro per affrontare le varie questioni sul tavolo. Le parti hanno preso tempo e a stretto giro si rivedranno per sciogliere gli ultimi dubbi e le tematiche ancora in sospeso. Varcando l'ingresso di casa a bordo del suo Suv, De Laurentiis ha salutato i giornalisti sorridendo e mostrando il pollice in su in segno di fiducia e ottimismo.