Conte: "Abbiamo coronato un sogno"

Interviste 26 Maggio 2025 Fonte: Il Mattino



"Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza è straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti"





Interviste26 Maggio 2025Il Mattino"Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza è straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti" Non vuole parlare del suo futuro, ma Antonio Conte si concede alla gente di Napoli che lo acclama durante la sfilata sul pullman della festa scudetto. «Un anno faticato tanto. Abbiamo coronato un sogno. Vedere tutti i tifosi napoletani in piazza è straordinario, ci ripaga di tutti i sacrifici fatti. Napoli è città passionale che trasmette entusiasmo dà tutto e vuole anche tanto e noi gli abbiamo dato quello che avevamo, loro ci stanno ripagando con questa festa».



