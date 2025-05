De Laurentiis: "Il Napoli dirà sempre la sua"

Interviste 26 Maggio 2025 Fonte: Il Mattino



"Conte? Ha un contratto, felicissimo se resta. De Bruyne al Napoli? Probabilmente sì, credo abbia già comprato una villa"





Interviste26 Maggio 2025Il Mattino"Conte? Ha un contratto, felicissimo se resta. De Bruyne al Napoli? Probabilmente sì, credo abbia già comprato una villa" Conte, mercato e tanto altro. Aurelio De Laurentiis ai microfoni della Rai direttamente dal pullman sul quale la squadra sta festeggiando lo scudetto sul Lungomare.



«Un grazie a tutte le forze istituzionali. Le sensazioni sono quelle di grandissima cavalcata: siamo arrivati in Europa. Due anni fa abbiamo portato lo scudetto, godiamocelo questo momento secondo scudetto in 3 anni. Napoli è un modello vincente, i conti devono stare sempre a posto sennò diventa attività di imbrogli e farlocca. Noi veniamo dal cinema e le regole nel cinema la fanno da padrona, nel mondo del calcio è scoppiata Calciopoli quando siamo arrivati ho detto è un film dell'orrore. Penso che abbiamo fatto benissimo vedendo l'entusiasmo».



Poi Aurelio De Laurentiis manda un messaggio ai tifosi. «Stiano tranquilli, ci sarà sempre un Napoli che avrà la capacità di dire la sua. La Nilsen certificò 83 milioni supporter e simpatizzanti per il Napoli, con questo secondo grande successo cresceranno ancora di più. Quando arrivai qui i bambini tifavano Inter Milan, ora tifano Napoli. Allenatore? Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi continuare con loro nostro percorso. De Bruyne, credo che abbia già comprato una bellissima villa.



Mi sono collegato con lui, ho visto suo figlio di 9 anni in video, ma finché non nero su bianco non si dà mai notizia, noi siamo seri».



