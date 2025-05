Potrebbe essere Allegri il successore di Conte

Mercato25 Maggio 2025SkyMartedì 27 maggio, dopo la visita della squadra al Papa, ci sarà un incontro tra la società e l'allenatore azzurro per fare il punto Il Napoli ha da qualche giorno vinto il quarto scudetto della sua storia, ma la società è già concentrata su trattative importanti che riguardano la prossima stagione. Non si parla soltanto dell'arrivo di De Bruyne (la definizione dell'accordo con il Napoli è ormai ai dettagli), ma soprattutto del futuro della panchina della formazione campione d'Italia. In casa Napoli, infatti, si va sempre più verso la fine del rapporto con Antonio Conte. Martedì 27 maggio, dopo la visita della squadra al Papa, ci sarà un incontro tra la società e l'allenatore azzurro per fare il punto. La volontà, le manovre e le sensazioni vanno in una direzione: l'esperienza di Conte a Napoli dovrebbe finire senza strappi, resterebbe comunque un rapporto familiare tra le parti. Le motivazioni dietro a questa decisione sono diverse e non riguardano soltanto il lato economico e di mercato.



Allegri è la prima scelta del Napoli

Considerando il possibile addio di Antonio Conte, il Napoli si muove per il nuovo allenatore. La prima scelta del club azzurro è Massimiliano Allegri. La volontà del Napoli è quella di chiudere subito per evitare possibili inserimenti del Milan e dell'Inter dopo la finale di Champions League (in programma sabato 31 maggio).



