"Un regalo di De Laurentiis ai tifosi"

Per l'occasione sarà prevista una chiusura al traffico in città, ma "sarà ridotta" rispetto a quella disposta per il match e la partita. Il giro della squadra che incontra la città e i tifosi sul lungomare "è il regalo che in primo luogo Aurelio De Laurentiis farà ai tifosi che l'aspettavano da tanto tempo - aggiunge Manfredi -. Io avevo un debito con la città e con i tifosi, perché due anni fa non si è potuto fare il giro del pullman. Questa volta c'è stata una perfetta sinergia e l'evento l'organizzeremo come Comune e come Calcio Napoli".







Il percorso della sfilata scudetto

Dopo la conferenza stampa di sabato mattina in Prefettura, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Michele Di Bari ha fornito informazioni dettagliate sull'evento di lunedì 26 maggio dalle ore 15 organizzato dal Comune e dal club campione d'Italia. La squadra arriverà al Molo Luise a bordo di imbarcazioni per poi salire sui bus, che sfileranno sul lungomare fino a piazza Vittoria e ritorno. Un circuito di circa 3 km che si snoderà sotto la vigilanza di 1.000 uomini tra forze dell'ordine, vigili del fuoco, vigili urbani e polizia metropolitana affiancati da 1.300 steward e 400 unità della Protezione civile regionale. Saranno chiuse le stazioni delle linea 6 che insistono sull'area e la funicolare di Mergellina. Chiuse anche tutte le scuole della I Municipalità. Per consentire ai tifosi di assistere alla sfilata, verrà realizzato una sorta di 'contenitore' i cui accessi saranno posizionati alle due estremità della Villa comunale, al cui interno sarà consentito l'accesso a circa 150mila persone. L'intera area dell'evento sarà, inoltre, perimetrata e contingentata con accessi presidiati, e delimitata a nord da Via Giordano Bruno e Via Riviera di Chiaia, a ovest da Piazza Sannazzaro, a est da Piazza della Vittoria. All'interno saranno garantiti controlli ai varchi, misure di sicurezza, assistenza al pubblico e presidio sanitario. Ma per consentire anche ad altri di poter partecipare, pure se a distanza, saranno installati 4 maxi schermi in piazza Sannazaro, all'altezza di Villa Pignatelli, Largo Sermoneta e via Partenope per accogliere, complessivamente, altre 50mila persone. Il dispositivo di vigilanza sarà applicato anche sullo specchio d'acqua che porterà i giocatori al Molo Luise e sarà installato un sistema di barriere anti sfondamento sul lato della Villa comunale per interdire il lato mare.



Il prefetto di Bari: "53 maxischermi, vogliamo tenerli fino a lunedì"

"La festa si terrà lunedì per motivi di ordine pubblico - ha spiegato il prefetto Michele Di Bari -, lunedì si garantisce un dispositivo poderoso. Oggi è sabato, domani il dispositivo non può essere applicato, le forze in campo scendono di parecchio. Il primo giorno utile è lunedì e si farà di pomeriggio per consentire a tanti di parteciparvi. Due pullman faranno un percorso di due chilometri e mezzo, ci sarà un dispositivo di cuscinetto attorno all'area. E tutto ciò che è festa, come avvenuto per la partita, sarà proiettato sui maxischermi", ma non si tratterà probabilmente solo di quelli posizionati in città: "Nei comuni della città metropolitana abbiamo 53 schermi, e la mia idea è di mantenerli anche per lunedì ma dobbiamo perfezionare e dettagliare il quadro dell'organizzazione". Il sindaco Manfredi ha aggiunto: "I trasporti funzioneranno h24 stanotte, domani, anche la sera, è un impegno economico importante. L'obiettivo è arrivare con trasporti aperti sempre fino alle 2 di notte".



