Cronaca23 Maggio 2025Forum SoloNapoli - DarioCominciò tutto con una sconfitta, e anche abbastanza pesante in quel di Verona. Da lì, però, una corsa pazzesca, terminata con il quarto scudetto È stato bello, bellissimo! È stato memorabile! È stata impresa da raccontare a chi non ha avuto la fortuna di viverla e, attraverso il racconto, fargliela vivere, annusare, assaporare e spostarla definitivamente nella leggenda. È stata, è e sarà indimenticabile! Eppure cominciò tutto con una sconfitta, e anche abbastanza pesante in quel di Verona. Da lì, però, iniziò una corsa pazzesca, terminata oggi con il quarto scudetto. È stato un percorso dove non c'è mancato niente: gioie, delusioni, critiche e congratulazioni...tutto, ma proprio tutto. È stato, però e principalmente, la vittoria di un gruppo coeso, condotto da un indomito e intelligente condottiero e scortato da un amore e una passione che, non temo smentite, non hanno eguali. È stato, infine, il quarto scudetto: sudato, meritato e fortissimamente voluto. Ora, tutti abbracciati, lanciamo in alto e all'unisono un solo grido e scandiamo bene per quattro volte: Campioni! Campioni! Campioni! Campioni!

Si dia inizio ora ai festeggiamenti e che siano lunghi, fragorosi, civili e ordinati. Non si dimentichi, però, di programmare e si programmi in grande, perché, forse qualcuno non se n'è accorto, Napoli ha smesso i panni che qualcuno ha tentato di farle indossare per riprendersi i suoi, che poi sono quelli della capitale del Mezzogiorno, del Sud del mondo.

La partita scudetto si è conclusa come segue:

Napoli - Cagliari 0-2. Marcatori: Mc Tominay e Lukaku.

I marcatori sono gli uomini copertina di Conte. Mc Tominay certamente il miglior giocatore della serie A; Lukaku prezioso in campo e fuori.

Arrivederci in estate, campioni. Godetevi le vostre vacanze e grazie, ma grazie di cuore.