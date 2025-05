Di Lorenzo: "Questa squadra aveva bisogno di Conte"

Dovete chiedere al mister di restare?

"Il mister ha detto che il merito è dei ragazzi, ma è di tutti e in primis è suo. Dopo l'anno scorso, questa squadra aveva bisogno di lui per tornare a livelli alti: in questo è un fenomeno, solo lui poteva riuscirci in poco tempo".



