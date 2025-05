Lukaku: "Abbiamo lavorato tanto"

Interviste23 Maggio 2025TMW"Conosco molto bene le capacità del mister, fin dall'inizio ho creduto che potevamo fare qualcosa di importante" L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-0 e che è valso la conquista dello scudetto.



Ce emozioni stai provando?

"Tante emozioni. Sono molto emozionato per la squadra e per i tifosi. Abbiamo lavorato tanto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e questo è importante".



Hai vinto tu: qualcuno non ci credeva.

"Sono un pezzo della squadra, che è la cosa più importante. Abbiamo pensato solo alla squadra, tutti sono stati importanti e l'abbiamo portato a casa".



Nel finale, chiedevi ai compagni di non esultare prima del tempo.

"Quando ero piccolo, ho visto la finale di Champions tra Bayern e Manchester United. Da lì, esulto solo alla fine".



Duello non banale, con l'Inter.

"Io conosco molto bene le capacità del mister, dall'inizio ho creduto che potevamo fare qualcosa di importante e l'abbiamo fatto. Dopo la partita con l'Inter qui in casa, ho capito che potevamo farcela".



De Bruyne l'hai sentito?

"No comment".



