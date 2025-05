Buongiorno: "Ci siamo meritati tutto questo"

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-0 e che è valso la conquista dello scudetto.



Sensazioni?

"Serata bellissima, siamo contentissimi e ci siamo meritati tutto questo. Ci siamo sacrificati fin dal primo allenamento e ora è giusto godersi tutto questo".



Quando sei arrivato avresti immaginato un'annata del genere?

"Era una cosa molto difficile da immaginare, ma vedevo lo spirito con cui abbiamo affrontato ogni allenamento e ogni partita. Piano piano ci siamo resi conto che avremmo potuto dare fastidio in campionato".



Miglior difesa della Serie A: quanto ha fatto la differenza Conte?

"Assolutamente tanto, ma soprattutto la voglia che ha avuto tutta la squadra. Mi piace parlare di fase difensiva e non di difesa".



Sei nei top 3 difensori italiani?

"Cerco di lavorare sempre al meglio e di migliorarmi, poi sono gli altri a dire".



