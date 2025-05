Mazzocchi: "Sto provando sensazioni uniche"

L'esterno del Napoli Pasquale Mazzocchi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-0 e che è valso la conquista dello scudetto.



Cosa stai provando?

"Sono sensazioni uniche, non so se avrò la fortuna di riprovarle. Per un napoletano è un qualcosa di unico, mi sto godendo il momento insieme alla squadra e alla nostra gente".



Una dedica?

"Un traguardo che voglio dedicare a un mia amico che non c'è più e si chiamava Gennaro. Ho iniziato a dare i primi calci quando se n'è andato".



Cosa diresti al bambino che sei stato?

"Gli faccio tanti complimenti, questo era impensabile. Partendo dal nulla, ho cercato di andare avanti passo dopo passo e ora di godermi il momento".



