Anguissa: "Contento per i tifosi e per la mia famiglia"

23 Maggio 2025 Fonte: TMW



"Questo scudetto più bello del precedente, vincere così all'ultimo è straordinario"





Interviste23 Maggio 2025TMW"Questo scudetto più bello del precedente, vincere così all'ultimo è straordinario" Il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-0 e che è valso la conquista dello scudetto.



Più bello questo scudetto o quello di due anni fa?

"Questo, vincere così all'ultimo è straordinario".



Sei emozionato?

"Sì, per una città così vincere è ancora più bello. Contento per i tifosi e per la mia famiglia".



I tifosi ti vogliono ancora.

"Anche io gli voglio bene".



