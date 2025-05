Napoli-Cagliari: il tabellino

Cronaca 23 Maggio 2025 Fonte: TMW



I dati della gara valevole per la trentottesima giornata di campionato





Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spazzolala (40' st Mazzocchi); Politano (16' st Neres), Anguissa (40' st Billing), Gilmour, McTominay; Raspadori (40' st Ngonge), Lukaku (31' st Simeone). A disp.: Contini, Scuffet, Buongiorno, Juan Jesus, Okafor, Marin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Lobotka. All.: Stellini



Cagliari (3-5-2): Sherri (37' st Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (12' st Marin), Adopo, Mambo (12' st Palomino), Deiola, Augello (29' st Obert); Piccoli, Viola (12' st Mutandwa). A disp.: Iliev, Coman, Prati, Jankto, Cogoni, Vinciguerra, Pintus. All.: Nicola



Arbitro: La Penna



Marcatori: 42' McTominay, 6' st Lukaku



Ammoniti: Politano, Lukaku (N); Makombou (C)