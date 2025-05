Napoli-Cagliari: i precedenti

Gli azzurri hanno prevalso in 22 occasioni su 38 giocate in casa





Sarà la sfida numero 76 tra Napoli e Cagliari in Serie A, l'edizione numero 38 in casa azzurra. Questi i 37 precedenti al Maradona:



22 successi del Napoli;

10 pareggi;

5 vittorie del Cagliari;

Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



16 dicembre 2023 – Napoli vs Cagliari 2-1

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



02 maggio 2021 – Napoli v Cagliari 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



25 settembre 2019 – Napoli v Cagliari 0-1