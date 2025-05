Napoli-Cagliari: arbitra La Penna

Cronaca22 Maggio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato ad Abisso Federico La Penna della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Cagliari; i suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Paterna, Avar affidato ad Abisso.



Direzione di gara numero 85 per Federico La Penna in Serie A, la numero 14 in questo campionato.



Sono 15 i precedenti del Napoli con Federico La Penna a dirigere la sfida in Serie A, con i partenopei che hanno vinto in 10 occasioni (4N, 1P), inclusa la gara di andata contro il Cagliari (4-0, 15 settembre 2024).



Sono nove, invece, i precedenti del Cagliari in Serie A sotto la direzione di La Penna, con i rossoblù che hanno perso in cinque occasioni (2V, 2N), incluse due delle ultime tre sfide con La Penna a dirigere il match.



