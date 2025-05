Il Napoli è in ritiro a Pozzuoli

Cronaca22 Maggio 2025Corriere dello SportPer la prima volta in questo campionato, la squadra effettuerà un ritiro pre-partita La squadra azzurra, per la prima volta in questo campionato, effettuerà un ritiro pre-partita, nonostante il calcio d'inizio sia fissato per domani alle le 20.45: il gruppo azzurro è arrivato nel pomeriggio all'hotel Gli Dei di Pozzuoli, come testimoniano alcune foto apparse suo social dello stesso albergo.