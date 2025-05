Voci dal Forum: Quel punto pesantissimo



Un punto concede al Parma la quasi salvezza e al Napoli il quasi quarto scudetto della sua storia





Alla fine, proprio quel punto contro il Genoa, quel punto che tanta malinconia e critiche ha portato nel regno di Partenope, può avere un peso talmente importante da essere decisivo. Non va dimenticato, ad ogni modo, il pareggio della Lazio contro l'Inter a Milano. È grazie a questo pareggio che, quel punto di cui prima, potrà avere quel peso sempre di cui prima. Faccio notare che la Lazio è stata già fatale una volta per l'Inter e, molto probabilmente, lo sarà anche adesso. Lascio notare anche che Baroni, l'attuale allenatore della Lazio, con un suo goal regalò uno scudetto al Napoli e, molto probabilmente, gliene regalerà ancora un altro.

La partita. Il Napoli scende al Tardini di Parma con la formazione che tutti immaginano, praticamente quella vista domenica scorsa contro il Genoa. Diciamo subito che, nonostante il Napoli abbia preso tre pali, non è stata una gran partita e nemmeno tanto sfortunata. È stata una partita fine campionato: nervosa per la posta in palio e con energie ormai agli sgoccioli. Alla fine si è pareggiato e, ripeto, grazie al pareggio della Lazio contro l'Inter, tutti contenti, perché il punto concede al Parma la quasi salvezza e al Napoli il quasi quarto scudetto della sua storia. Domenica si vedrà, ma non vedo grandi problemi.

Prima di chiudere voglio sottolineare la bella prova oggi di Meret e il suo bel campionato. A tutti quegli inutili sapientoni, che dall'alto della loro totale incompetenza, non perdono mai occasione per criticarlo, dico: - Ma siete certi che in giro ci siano portieri più bravi di Meret? Fatevi due calcoli!-

Alla società dico: - Sbrigatevi a rinnovargli il contratto!-