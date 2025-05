Hernani: "Abbiamo dimostrato maturità e qualità"



18 Maggio 2025



Hernani Azevedo Junior, centrocampista del Parma, è intervenuto in conferenza stampa nel post-partita della sfida col Napoli: «Dobbiamo tenere stretto quello che abbiamo fatto oggi, con la gente che ti spinge e ti emoziona. Era una partita difficile, ma abbiamo dimostrato maturità e qualità. Potevamo aggiungere qualcosa in più, ma ci teniamo stretto questo punto. Ci sono dei momenti nella vita che ti fanno imparare, ti mettono su una strada che ti porta delle gioie: dopo una partita così col Napoli, dobbiamo andare a giocare con lo stesso spirito e le stesse emozioni contro l'Atalanta.

Qualche volta ci manca qualcosa in questo tipo di partita, abbiamo delle qualità che non sempre riusciamo a esprimere, come a Empoli. Ci sono momenti della vita in cui dobbiamo dimostrare le qualità e farle uscire. La differenza di atteggiamento tra le grandi e le piccole non è questione di motivazione: a volte non riusciamo a esprimerci al meglio. Ci manca ancora un compromesso, ma ancora abbiamo un obiettivo da raggiungere e dobbiamo tenere duro.

Siamo un po' più grandi e dobbiamo tenere stretta questa cosa. Abbiamo ancora tanto da imparare, ma quello che abbiamo vissuto nel percorso lo mettiamo a disposizione: anche Milan che è arrivato dopo, come Ale (Vogliacco) ed Estévez».