Meret: "Un punto che ci teniamo stretti"

Il Napoli resta primo in classifica nonostante lo 0-0 del Tardini contro il Parma. Il portiere dei partenopei, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match: "Ho visto una squadra molto attenta in fase difensiva, magari avremmo potuto fare di più in attacco".



"Siamo stati anche sfortunati tra traverse e pali. Cercavamo di isolarci da Inter-Lazio, ma vedevo facce tristi sul 2-1 per i nerazzurri. Poi per fortuna la Lazio ha pareggiato e ci abbiamo provato fino alla fine. In quel momento era importante non prendere gol, è un punto che ci teniamo stretti, manca un ultimo passo per chiudere in bellezza. Cercheremo di regalare una nuova gioia ai nostri tifosi", ha aggiunto Alex Meret,



"Il Parma si giocava la salvezza e non certo voleva regalarci la vittoria, ha fatto la sua partita e ci ha chiuso bene gli spazi, non ci ha fatto prendere troppi palloni. L'ultima partita diventa fondamentale e se diamo il 100% possiamo toglierci una grande soddisfazione: cercheremo di sfruttare al meglio questa possibilità. La differenza rispetto allo scudetto vinto con Spalletti? Eravamo più liberi mentalmente e sbloccavamo le partite. Ora invece lottiamo punto a punto. Non siamo una squadra che ha sempre segnato tanto, tante partite le abbiamo vinte di misura, lottando e soffrendo un po'. Non è che facevamo tre gol a partita", le parole del portiere.



Infine su Lobotka: "Gilmour sta facendo bene, ma è chiaro che lo slovacco è fondamentale per noi, trova linee di passaggi che altri non vedono".