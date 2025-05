Parma-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 17 Maggio 2025 Fonte: TuttoNapoli



Conte perde Lobotka e ritrova David Neres che però non è pronto per giocare titolare





Cronaca17 Maggio 2025TuttoNapoliConte perde Lobotka e ritrova David Neres che però non è pronto per giocare titolare Il Napoli ha fatto un brutto inciampo nell'ultimo turno contro il Genoa: un pareggio che ora costringe gli azzurri a vincere con Parma e Cagliari per non avere brutte sorprese. Antonio Conte non può rischiare di sperare in un altro passo falso dell'Inter e quindi sarà necessario da subito capitalizzare la trasferta in Emilia, in un Tardini infernale poiché gli uomini di Cristian Chivu devono conquistare gli ultimi punti per la matematica salvezza.



Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde Lobotka e ritrova David Neres che però non è pronto per giocare titolare. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta: lo scozzese ha avuto un problema fisico come ha annunciato Conte in conferenza, ma dovrebbe stringere i denti. È comunque pre-allertato Billing, che in caso giocherebbe in una mediana a 3 con Gilmour e Anguissa. In attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori, entrambi a segno nell'ultimo turno.



Le ultime sul Parma

Cristian Chivu deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: tra infortuni e squalifiche ben 8 giocatori sono out, recuperati in extremis per la panchina Estevez e Bernabè. La scelta ricade sul 3-4-1-2 (o 3-5-2) con Suzuki tra i pali, terzetto difensivo composto da Delprato, Leoni e Balogh. Sugli esterni di centrocampo si preparano Hainaut e Valeri, in cabina di regia spazio a Sohm e Keita. Sulla trequarti Ondrejka agirà alle spalle di Bonny e uno tra Pellegrino e Djuric.



PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Ondrejka; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Ondrejka-Hernani 55-45%, Pellegrino-Djuric 60-40%

Diffidati: Balogh, Haj, Keita, Djuric

Indisponibili: Vogliacco, Kowalski, Circati, Charpentier, Osorio, Mihaila, Cancellieri, Valenti (squalificato)



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: McTominay-Billing 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Juan Jesus, Buongiorno, Lobotka