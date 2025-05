Parma-Napoli: i precedenti

Cronaca 17 Maggio 2025 Fonte: Diretta Napoli



Sarà il 40esimo confronto tra ducali e azzurri in Serie A, la 20esima sfida in casa emiliana





Cronaca17 Maggio 2025Diretta NapoliSarà il 40esimo confronto tra ducali e azzurri in Serie A, la 20esima sfida in casa emiliana Parma-Napoli: precedenti al Tardini dicono che lo stadio è abbastanza ostico per gli azzurri, la cui ultima vittoria è datata settembre 2020, mentre da ricordare quella del 2008 che sancì la quasi certa retrocessione parmense.



Nello specifico sarà il 40esimo confronto tra Parma e Napoli in Serie A, la 20esima sfida in casa emiliana.



I precedenti al Tardini ci consegnano:



9 vittorie del Parma;

3 pareggi;

7 successi Napoli;

Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

20 settembre 2020 Parma-Napoli 0-2



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

10 maggio 2015 – Parma v Napoli 2-2

Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Parma in Serie A:

22 luglio 2020 – Parma v Napoli 2-1