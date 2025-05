Conte: "Manca solo la ciliegina"

Interviste 17 Maggio 2025 Fonte: Mediaset



"I ragazzi sanno che si può fare la storia, dovremo affrontare il Parma con tutte le nostre forze e determinazione"





Interviste17 Maggio 2025Mediaset"I ragazzi sanno che si può fare la storia, dovremo affrontare il Parma con tutte le nostre forze e determinazione" Dopo il pareggio col Genoa, il Napoli va a Parma per riprendere la corsa scudetto a pieno regime sapendo che non ci sono più margini d'errore con l'Inter a una sola lunghezza di distanza. "Abbiamo già raggiunto molti obiettivi. Ci han chiesto di preparare una torta e noi l'abbiamo fatta e presentata, ora manca solo la ciliegina - ha spiegato Antonio Conte in conferenza stampa -. Altri grandi club sono abituati a vincere, noi stiamo giocando per un obiettivo non preventivabile. Sento una grande responsabilità, ma i ragazzi sanno che si fa la storia e dobbiamo avere l'ambizione di essere ricordati a Napoli". Poi sulla possibile formazione: "McTominay ha avuto qualche problemino come tanti altri, ma troveremo sempre la soluzione a prescindere".



