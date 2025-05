Parma-Napoli: arbitra Doveri

Cronaca 17 Maggio 2025 Fonte: Il Mattino



Supportato dai guardalinee Costanzo e Passeri. Quarto uomo sarà Marchetti, con Marini al Var e Aureliano all'Avar





Cronaca17 Maggio 2025Il MattinoSupportato dai guardalinee Costanzo e Passeri. Quarto uomo sarà Marchetti, con Marini al Var e Aureliano all'Avar Penultima curva della stagione. A due gare dal termine del campionato il Napoli resiste in vetta alla classifica ed è sempre padrone del proprio destino in ottica scudetto. Il vantaggio sull'Inter si è però assottigliato ad una sola lunghezza, dato questo che ovviamente imporrà ancor di più la vittoria in vista della difficile trasferta di Parma in agenda domenica 18 maggio alle 20.45.



Il match della 37esima giornata di Serie A, come comunicato dall'AIA sul proprio sito ufficiale, sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, supportato dai guardalinee Costanzo e Passeri. A coadiuvare in qualità di quarto uomo ci penserà poi Marchetti, con Marini al Var e Aureliano all'Avar.



Crocevia tricolore fondamentale per il Napoli. Nel mirino 3 punti fondamentali per continuare a sognare in grande, ma ci sarà da fare i conti anche con un bilancio che in questa stagione ha visto gli azzurri vincere solo una volta sotto la direzione di Doveri.



Nonostante infatti i 19 successi nei 36 precedenti, dato che rende il Napoli la squadra più volte arbitrata nella storia della Serie A dal fischietto laziale, in questa stagione è arrivata appena una vittoria, a novembre con l'Udinese, a fronte di 1 k.o e 2 pareggi, entrambi arrivati curiosamente contro l'Inter. Ben inferiore lo storico di Doveri con i ducali: 13 le gare arbitrate per un totale di 2 vittorie, 5 pari e 6 sconfitte.



Penultima curva della stagione. A due gare dal termine del campionato il Napoli resiste in vetta alla classifica ed è sempre padrone del proprio destino in ottica scudetto. Il vantaggio sull'Inter si è però assottigliato ad una sola lunghezza, dato questo che ovviamente imporrà ancor di più la vittoria in vista della difficile trasferta di Parma in agenda domenica 18 maggio alle 20.45.Il match della 37esima giornata di Serie A, come comunicato dall'AIA sul proprio sito ufficiale, sarà arbitrato dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, supportato dai guardalinee Costanzo e Passeri. A coadiuvare in qualità di quarto uomo ci penserà poi Marchetti, con Marini al Var e Aureliano all'Avar.Crocevia tricolore fondamentale per il Napoli. Nel mirino 3 punti fondamentali per continuare a sognare in grande, ma ci sarà da fare i conti anche con un bilancio che in questa stagione ha visto gli azzurri vincere solo una volta sotto la direzione di Doveri.Nonostante infatti i 19 successi nei 36 precedenti, dato che rende il Napoli la squadra più volte arbitrata nella storia della Serie A dal fischietto laziale, in questa stagione è arrivata appena una vittoria, a novembre con l'Udinese, a fronte di 1 k.o e 2 pareggi, entrambi arrivati curiosamente contro l'Inter. Ben inferiore lo storico di Doveri con i ducali: 13 le gare arbitrate per un totale di 2 vittorie, 5 pari e 6 sconfitte.