Calma, ragazzi, cambia poco, anzi nulla. Si è un punto avanti a due giornate dal termine ed è un punto prezioso, pesantissimo. A Parma si va senza tanti fronzoli e con la precisa determinazione di vincere. Sarà un'altra battaglia. Nessuno regala niente al Napoli, quindi ci si veste da guerrieri e si va a scrivere il nostro destino, perché solo noi siamo artefici del nostro destino. È bene ricordarlo: non dipendiamo da nessuno, se non da noi stessi. Siamo noi gli artefici del nostro destino! A Parma, quindi, con intelligenza, cazzimma e tanta, ma tanta determinazione e, ovviamente, il pugnale fra i denti. Il gioco si fa duro. Che i duri scendano in campo!

Sorprende, ma non tanto il comportamento del Genoa, che nonostante non avesse più niente da chiedere al campionato, pare stesse giocando una finale di Coppa dei Campioni quest'oggi. Bene così, e a buon rendere. Domani, la vita è strana, il Genoa potrebbe aver bisogno di un punto, che so, per salvarsi. Da queste parti troverà, d'ora in avanti, solo porte e strade chiuse. Sono finiti per sempre quei tempi!

Lascio notare il comportamento avuto da Verona e Torino contro l'Inter: roba indecente, vergognosa, e ci sono andato tenero. Ancora lascio notare, è bene non dimenticarlo mai, che se si è arrivati con tutte queste sofferenze la colpa è di uno solo: Aurelio De Laurentiis. L'unico presidente al mondo che indebolisce, nel mercato di gennaio, la squadra prima in classifica, affidandosi ai miracoli di Sant'Antonio da Lecce e San Gennaro. La cosa pazzesca è che ci sta ancora qualcuno che ne difende l'operato.

La partita. Poco o nulla. Non è tempo di chiacchiere. Non è stata la migliore partita del Napoli contro il Genoa, ma è stata generosa. Due volte in vantaggio con Lukaku e Raspadori e due volte raggiunti, anche con tanta sfortuna.

Napoli - Genoa 2-2.

A Parma, ragazzi, per scrivere la pagina di storia più bella. Questo pareggio con il Genoa è capitato per rendervi immortali a Parma. Alé!