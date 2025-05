Di Lorenzo: "Perdere punti così dispiace"

Interviste11 Maggio 2025TMW"Dobbiamo convivere con la pressione e continuare a lavorare. Non dobbiamo buttare tutto all'aria per una gara" Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è espresso così ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Genoa 2-2: "Sicuramente c'è rammarico e dispiacere. Perdere punti così dispiace ma questo è il calcio. Dobbiamo voltare pagina e dare il massimo nelle ultime due. Dal campo la partita sembrava fosse nelle nostre mani. Questi due gol difficilmente li abbiamo presi in questo campionato però avevamo questo jolly da giocarci ed è successo stasera. Però non cambia niente"



