Manna: "De Bruyne? Siamo attenti alle opportunità"

Interviste 11 Maggio 2025 Fonte: Area Napoli



Interviste11 Maggio 2025Area Napoli"Lotta Scudetto? Noi lo abbiamo detto, l'Inter è forte e attrezzata e questo valorizza ancora di più il nostro percorso" Il Napoli alle ore 20:45 scenderà in campo contro il Genoa, partita di assoluta importanza per la squadra azzurra. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro i rossoblu.



Il dirigente della squadra azzurra ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Lotta Scudetto? Noi lo abbiamo detto, l'Inter è forte e attrezzata e questo valorizza ancora di più il nostro percorso. Facciamo un in bocca al lupo a loro per la Champions League. Adesso dipende da noi e siamo concentrati. Napoli su De Bruyne? E' normale che si è sempre focalizzati sul mercato, ma adesso è assurdo parlare di mercato perché sminuisce il lavoro del mister e dei ragazzi. Poi è ovvio che siamo attenti alle opportunità".



Manna ha poi proseguito: "Ho sempre creduto che questo gruppo potesse dar fastidio all'Inter fino alla fine. Siamo orgogliosi di quello che hanno fatto il mister e i ragazzi. Adesso dobbiamo essere concentrati, dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi e tutti quelli che lavorano nel Napoli", ha sottolineato Manna che è apparso molto concentrato prima del fischio iniziale della gara di campionato contro il Genoa.



