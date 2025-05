Morta la figlia di Ferlaino, il cordoglio del Napoli

Un gravissimo lutto ha colpito Corrado Ferlaino, presidente del Napoli per 33 anni, con tanti successi sportivi. È scomparsa a 68 anni la figlia Tiziana. Architetto, aveva seguito le attività imprenditoriali del padre, negli ultimi anni come amministratore del Miglio d'oro Park Hotel ad Ercolano.



Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Corrado Ferlaino e la sua famiglia per la scomparsa della cara Tiziana