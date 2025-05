Napoli-Genoa: le probabili formazioni



C'è anche Neres tra i convocati, sarà un'arma dalla panchina se ci dovesse essere bisogno nella parte finale della partita





Il Napoli affronta uno degli ultimi tre passi che mancano verso il sogno scudetto, al Maradona sold-out arriva il Genoa reduce da un solo punto nelle ultime quattro partite. Recupera Lobotka, domani farà il test decisivo ma l'orientamento di Conte è schierarlo in campo dal primo minuto, Gilmour è pronto come alternativa se dovessero cambiare i piani. C'è anche Neres tra i convocati, sarà un'arma dalla panchina se ci dovesse essere bisogno nella parte finale della partita. Si ripartirà dalla stessa formazione di Lecce, con il 4-4-2 fluido di partenza, Olivera al centro della difesa insieme a Rrahmani e la coppia d'attacco Lukaku-Raspadori. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo si muoverà a destra, Spinazzola a sinistra, Anguissa in mezzo al campo supporterà Lobotka con McTominay che taglierà da sinistra mentre Politano come al solito sarà l'uomo dell'equilibrio.



Il Genoa si schiererà con il 4-2-3-1, Vieira ha messo a posto la squadra dando equilibrio al Genoa. Lo dimostrano i dati: i rossoblù hanno l'undicesima difesa del campionato mentre vanta solo il quindicesimo attacco insieme al Verona. Vieira dovrà rimediare alle assenze di Thorsby per squalifica, Malinovskyi e Miretti per infortunio. In porta ci sarà Leali, Sabelli, De Winter e Vasquez comporranno la coppia centrale di difesa, Aaron Martin si muoverà a sinistra, Masini e Frendrup si muoveranno in mezzo al campo, Zanoli, Messias e Vitinha lavoreranno sulla trequarti a supporto del centravanti Pinamonti. Ecco le probabili formazioni:



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. A disp.: Scuffet, Contini, Mazzocchi, Rafa Marin, Hasa, Billing, Gilmour, Ngonge, Okafor, Neres, Simeone. All. Conte



GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Aaron Martin; Masini, Frendrup; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira