Napoli-Genoa: i precedenti

Gli azzurri hanno vinto in casa in 26 occasioni su 51 in serie A





Cronaca10 Maggio 2025Diretta NapoliGli azzurri hanno vinto in casa in 26 occasioni su 51 in serie A Napoli-Genoa può essere considerato quasi un derby, vista l'amicizia tra le due tifoserie fino a pochi anni fa. Uno dei pochi esempi in Italia di come il calcio possa unire e non dividere. Sarà la sfida numero 52 al Maradona in serie A tra le due formazioni.



Ma come se l'è cavata il Napoli nella sua storia contro il grifone? Vediamolo insieme.



Napoli-Genoa: i precedenti al Maradona

Nelle precedenti 51 sfide in serie A:



26 successi del Napoli;

18 pareggi;

7 vittorie del Genoa.



Ultima vittoria del Napoli al Maradona contro il Genoa in Serie A:

15 maggio 2022 – Napoli v Genoa 3-0

Ultimo pareggio del Napoli al Maradona contro il Genoa in Serie A:

17 febbraio 2024 Napoli v Genoa 1-1

Ultima sconfitta del Napoli al Maradona contro il Genoa in Serie A:

22 febbraio 2009 – Napoli v Genoa 0-1